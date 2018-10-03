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Putin: ile ’deki durumun çözümü için dayanışma içinde çalışıyor

Rus lider , 'nın ile ’deki durumun çözümüyle ilgili dayanışma içinde çalıştığını, 'nın yükümlülüklerini yerine getirdiğini gördüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: 3.10.2018 22:37 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 22:45
Putin: Rusya Türkiye ile Suriye’deki durumun çözümü için dayanışma içinde çalışıyor

Devlet Başkanı , 'da düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın 'de kurulan çatışmasız bölgede Türk partnerleriyle dayanışma içinde çalıştığını, 'nın yükümlülüklerini yerine getirerek gerilimi azaltma bölgesinden militanların ve ağır silahların çekilmesini sağladığını açıkladı.

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Rusya ve 'nin İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturma konusunda vardıkları anlaşmaya değinen Putin, "Görüşme sürerken, 'deki sivil tesislerin, kentlerin, yerleşimlerin ve Hmeymim'deki askeri üssümüzün güvenliğini arttırmak için 15-20 kilometre derinliğinde silahlardan arındırılmış bölge oluşturma fikri ortaya çıktı" diye konuştu.

Bölgede El Nusra Cephesi (Fetih el ) dâhil olmak üzere herhangi bir radikal örgüt üyelerinin ve hiçbir ağır silahın bulunmaması gerektiğini hatırlatan Putin, şöyle konuştu: "Türk partnerlerimizle dayanışma içinde çalışıyoruz, kendilerinin de anlaşmaya büyük bir ciddiyetle yaklaştıklarını, yükümlülüklerin üzerlerine düşen kısmını yerine getirdiklerini, çeşitli radikal gruplarda yer alan militanların ve ağır silahların bu bölgeden çıkarılması konusunda katkıda bulunduklarını görüyoruz."

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Putin: Rusya Türkiye ile Suriye’deki durumun çözümü için dayanışma içinde çalışıyor
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