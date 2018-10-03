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Putin'den "Soçi mutabakatı"na övgü

Rusya Devlet Başkanı , Türkiye ile varılan Soçi mutabakatını, “çok iyi” bir anlaşma olarak niteleyerek, “Soçi mutabakatı sayesinde bölgede kan dökülmesi önlendi. Rusya ve Türkiye, ’ın desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçiriyor.” dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 16:23
Putin'den Soçi mutabakatına övgü

Rusya Devlet Başkanı , Türkiye ile varılan Soçi mutabakatını, "çok iyi" bir anlaşma olarak niteleyerek, "Soçi mutabakatı sayesinde bölgede kan dökülmesi önlendi. Rusya ve Türkiye, 'ın desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçiriyor." dedi.

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

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ABD'nin, Suriye'de yasadışı bir şekilde bulunduğunu belirten Putin, "ABD, Suriye'de bulunarak Birleşmiş Milletler () Sözleşmesini ihlal ediyor." diye konuştu.

Konuşmasında Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik varılan Soçi mutabakatına da değinen Putin, "Bu, bölgede kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma. Rusya ve Türkiye, İran'ın desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül'de Soçi'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması konusunda mutabakata varmıştı.

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Putin'den "Soçi mutabakatı"na övgü
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