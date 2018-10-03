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’daki yanardağı için verildi

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 09:32

- 'daki yanardağı için verildi

(Fotoğraflı)

Rusya'nın Kamçatka yarımadasının en güneyinde yer alan ve 1 buçuk yıl önce patlayan Kambalnıy yanardağı için turuncu alarm verildi.
Geçtiğimiz yıl Mart ayında 200 yıl sonra tekrar uyanarak lav püskürten Kambalnıy yanardağı, yeniden harekete geçmeye başlamasından 1 buçuk yıl sonra tekrar şiddetli lav püskürtme başladı. Yanardağdan çıkan lavların patlamaların şiddetiyle 3 kilometrelik yüksekliğe çıktığı, yanardağ çevresinde ise 5 kilometrelik alanı etkilediği açıklandı. Geçtiğimiz yıl harekete geçtikten sonra sonra bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınmış fakat yanardağın lav ve kül püskürtme şiddeti düşmüştü.

İkinci en yüksek alarm seviyesi olan turuncu alarm verildi
Volkanik aktiviteleri izleme ekipleri tarafından takip edilen patlamaların şimdilik hiçbir tehlike oluşturmadığı, bölgeye kül yayılmadığı, lavların sadece yanardağ üzerinde patlama gösterdiği açıklandı. Ekipler tarafından acil yardım ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu, bölgeden uluslararası uçuşların gerçekleşmediği ve bölgede kayıtlı turist grubu veya toplulukların olmadığı bildirildi.

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Rusya’daki Kambalnıy yanardağı için turuncu alarm verildi
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