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’dan ’ye TürkAkım teklifi

Dışişleri Bakanı Lavrov, " sadece Rus-Türk projesi değil, ilgilenen ülkeler için ’nin katılımıyla da bir proje olabilir" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 23:36
Rusya’dan AB’ye TürkAkım teklifi

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, projesinin sadece Rus-Türk projesi değil, ilgisi olan Avrupa Birliği () ülkelerinin de katılımıyla hayata geçecek bir proje olabileceğini bildirdi.

Lavrov, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin konusunda AB ile Rusya'nın ilişkilerine yönelik sorularını cevaplandırdı.

AB ile Rusya'nın enerji hususunda daha önce yoğun bir iş birliği olduğunu belirten Lavrov, şu anda bu şekilde diyaloğun dondurulduğunu ifade etti.

'nın doğalgaz taşıma sisteminin endişe verici olduğunu ve transit ülke olarak güvensizliğini ortaya koyduğu için Rus enerji firması Gazprom'un Avrupalı ortakları ile Kuzey Akım hattını kurduğunu ifade eden Lavrov, "Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının da inşaatına başlandı. Gerekli bütün izinler alındı. Ayrıca T��rkAkım doğalgaz boru hattı sadece Rus-Türk projesi değil, ilgilenen ülkeler için AB'nin katılımıyla da bir proje olabilir." diye konuştu.

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Rusya’dan AB’ye TürkAkım teklifi
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