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'dan beklenen hamle geldi... 'ye 'ün teslimatını yaptı

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'ye hava savunma füze sisteminin teslim edildiğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 02:00
Rusya'dan beklenen hamle geldi... Suriye'ye S-300'ün teslimatını yaptı

Şoygu, Devlet Başkanı başkanlığında yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında, Rus askerlerinin 'deki güvenliğini artırmak için alınan önlemleri açıkladı.

Suriye'ye hava savunma füze sisteminin teslim edildiğini belirten Şoygu, "S-300 teslimatını gerçekleştirdik. Bununla birlikte 49 farklı askeri teknik cihaz da teslim edildi." ifadesini kullandı.

Geçen ay Akdeniz üzerinde Suriye'de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağı, Suriye füzeleri tarafından düşürülmüştü. Rusya, hadise ile ilgili olarak hava kuvvetlerini suçlamış, Suriye'deki Rus askerlerinin güvenliğini artırmak için rejime daha önce teslim etmekten vazgeçtiği S-300 hava savunma sistemini vereceğini açıklamıştı.

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Rusya'dan beklenen hamle geldi... Suriye'ye S-300'ün teslimatını yaptı
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