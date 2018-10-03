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'nda 5,3 büyüklüğünde

Pasifik Kuşağı'nda yer alan 'nda 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 18:30 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 18:30

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü 'nın başkenti Honiara'nın 130 kilometre güneydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki in yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Havzası'nı çevreleyen &quot;Pasifik Ateş Çemberi&quot; adı da verilen deprem kuşağında son günlerde çok sayıda deprem meydana geldi.

'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 407'ye çıkmıştı.

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Solomon Adaları'nda 5,3 büyüklüğünde deprem
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