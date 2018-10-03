Son Dakika: Hollanda Dışişleri Bakanı Ankara'da

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saldırıya uğrayan bölümlerini de ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte basın açıklamasında konuşan Blok'un konuşmasından satırbaşları;

"Demokrasinin korunması her zaman çalışılması gereken bir konu"

Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

Mevlüt Çavuşoğlu Makedonya'da yapılan referandum hakk��nda; NATO üyeliği için müzakerelerin devam etmesi gerektiğini die getirdi. "Batı Balkanların barışı huzuru ve istikrarı için hep birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.

"BATI AÇIKLAMA YAPIYOR CEVAP VERİLMESİNDEN HOŞLANMIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sorulara; Türkiye hiçbir şekilde Avrupa devletlerini Nazi olmakla sçlamadı .Sayın Cumhurbaşkanını eleştirirken ona diktatör diyorsunuz ancak biz buna tepki gösterdiğimizde karşılık veriyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"Kurla ilgili Türkiye'ye bir saldırı olduğu açık. Geçici bir dalgalanma da yaşadık. Bankacılık ve finans sistemimiz güçlüdür. Hiçbir zaman disiplini elden bırakmadık" dedi.

"Türkiye'de yatırım için şu an en doğru zamandır" dedi.