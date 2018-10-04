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ABD'den 'a yaptırım uyarısı

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almayı planlayan 'a, anlaşmanın hayata geçmesi halinde yaptırım uygulayacağı uyarısında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 14:51
ABD'den Hindistan'a yaptırım uyarısı

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almayı planlayan 'a, anlaşmanın hayata geçmesi halinde yaptırım uygulayacağı uyarısında bulundu.

ABD ndan bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söyledi.

Yetkili, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Rusya ile CAATSA kapsamında yaptırımlara neden olacak alışverişten vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

HİNT KAYNAKLAR ABD'NİN BASKI YAPTIĞINI BELİRTTİ

Hint kaynaklar da ABD yönetiminin bir süredir Hindistan'a Rusya ile savunma iş birliğini azaltması yönünde baskı yaptığını, Hindistan'ın ise S-400 konusunda niyetini açıkça dile getirdiğini savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kısa süre önce Hindistan'ın ABD'den 18 milyar dolar değerinde savunma teçhizatı sipariş ettiğini açıklamıştı.

Yeni Delhi ve Kremlin yönetimlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan'a bugün başlayacak 2 günlük ziyareti sırasında S-400 anlaşmasını duyurmaları bekleniyor.

Putin'den 5 milyar dolarlık dev anlaşma

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ABD'den Hindistan'a yaptırım uyarısı
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