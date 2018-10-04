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ABD'den Rusya'ya sert uyarı: Karşılık vereceğiz

'deki Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Rusya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uymak zorunda aksi takdirde ABD'nin buna karşılık vermesi gerekecek. KSYÖ'ye yönelik siber saldırı girişimi, Rusya'nın umursamaz ve sorumsuz davranış biçiminin sonuncusu" ifadelerini kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 17:20
ABD'den Rusya'ya sert uyarı: Karşılık vereceğiz

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmesinin "tahammül edilemez" olduğunu ve ABD'nin buna karşılık vermesi gerekeceğini söyledi.

Mattis, 'deki Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın sonunda basına açıklamalarda bulundu. Mattis şu ifadeleri kullandı:

Rusya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uymak zorunda aksi takdirde ABD'nin buna karşılık vermesi gerekecek. Rusya, bu anlaşmaya uymuyor ve buna uymasının vakti geldi.

RUSYA'YA SERT TEPKİ!

Rus istihbarat servisince Hollanda'daki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) yönelik planlanan siber saldırı hakkında da görüş belirten Mattis, "Bu siber saldırı, Rusya'nın umursamaz ve sorumsuz davranış biçiminin sonuncusu." dedi.

Günümüzde siber saldırıların daha sık, karmaşık ve zarar verici bir hal aldığına dikkati çeken Mattis, bu saldırılara karşı ABD, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Estonya'nın ulusal siber kabiliyetleriyle NATO'ya katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

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ABD'den Rusya'ya sert uyarı: Karşılık vereceğiz
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