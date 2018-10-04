Bu faytonları insanlar çekiyor... Teknoloji devi Japonya'da yüzlerce yıllık gelenek

Japonya'da yüz yıllar önce ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan "Jinrikisha" yani insan gücüyle çekilen taşıtlar, günümüzde bir gelenek olarak popülerliğini koruyor. Teknoloji konusunda dünyaya meydan okuyan ülkede, trafikteki son model araçların arasında insan gücüyle yolcu taşımacılığı yapılıyor. Hayatın her alanında kullandığı yüksek teknoloji ürünlerle bilinen Japonya'da, yüz yıllar önce ihtiyaç üzerine ortaya çıkan bir taşıma sistemi günümüzde gelenek olarak devam ediyor. 1860'lı yıllarda ilk olarak kargo ve yük taşımacılığında kullanılan insan gücüyle çekilen taşıtlar, bugün Tokyo'nun kalbinde turistlere hizmet veriyor. Tokyo'nun popüler ve tarihi bölgelerini turistlere gezdiren taşıt şoförleri, aynı zamanda turist rehberi görevini de üstleniyor.

Günde ortalama 5 tur

Tokyo'nun en tarihi bölgelerinden biri olan Asakusa'da "Jinrikisha" ile insan taşıyan 26 yaşındaki Hiroshi İroyi, taksiye benzettiği geleneğin, teknolojinin gelişmediği dönemde tren istasyonlarına insan taşımak için kullanılmaya başlandığını söylüyor. "Günümüzde ise Japonya'nın tarihi bölgelerini ve tapınakları turistlere göstermek için şehir turu işlevi görüyor" diyen İroyi, günde ortalama 5 müşteri aldığını belirtiyor.

Fiyatlar mesafeye göre değişiyor

En kısa mesafenin bir kilometre olduğu turlarda, mesafe ve ücret ise müşterinin talebine göre artabiliyor. 1 kilometrelik kısa tur için yolcu başına 2 bin Japon Yeni (yaklaşık 110 lira) ödendiğini belirten İroyi, uzun olan rotanın fiyatının ise 2 yolcu için 9 bin Japon Yeni (yaklaşık 500 lira) olduğunu söylüyor. Geleneksel taşıtı çekmenin zor gibi gözükse de zor olmadığını söyleyen İroyi, "Araç ağır olmadığı için zor değil. Ancak bazen koşmak yorucu oluyor. Fakat zor değil" ifadelerini kullandı.

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