Depremin vurduğu Endonezya’da şimdi de yağmalama başladı

Endonezya'da bin 424 kişinin öldüğü 7,4 büyüklüğündeki deprem ve tsunaminin ardından yağmalama nedeniyle 92 şüpheli gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Cuma günü depremden ve tsunamiden sarsılan Endonezya, yağmacılarla mücadele ediyor. Endonezya'da felaketin vurduğu Sulawesi Adası'nda, yıkıma uğrayan bölgelerdeki mallar yağmalanmaya başlandı.

Endonezya polisi, 92 kişinin yağmalama nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı. Ulusal polis tarafından yapılan açıklamada felaketten en çok etkilenen Palu'da güvenlik tedbirlerinin de arttırılacağı belirtildi.

Palu ve çevresinde gözaltına alınan şahısların motor yağı, lastik, seramik fayans ve tarım aletleri gibi malları çaldığı öğrenildi.

Öte yandan Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, deprem ve tsunami felaketinde ölenlerin sayısının bin 424'e çıktığını kaydetti.