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Kimya Ödülü sahiplerini buldu

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Kimya Ödülü sahiplerini buldu
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 'nün bu seneki sahipleri belli oldu. Ödül, ABD'li Frances H. Arnold ile ABD'li George P. Smith ve İngiliz Gregory P. Winter arasında paylaşıldı. Açıklamada, 2018 Nobel Kimya Ödülü'nün yarısının Arnold'a verildiği, diğer yarısının Smith ile Winter arasında paylaştırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Arnold'un enzimlerin biyolojik evriminin yönetilebileceğini ortaya koyduğu, Smith ve Winter'ın ise bunun pratik alanlarda uygulanmasını sağlayan laboratuvar yöntemlerini geliştirdikleri için ödüle layık görüldüğü ifade edildi. Arnold, Smith ve Winter ödülün yanı sıra 9 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para armağanının da sahibi oldu.
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Kimya Ödülü sahiplerini buldu
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