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'dan 'ya misilleme: 'tan beri en büyük tatbikat

Giriş Tarihi: 4.10.2018
NATO'dan Rusya'ya misilleme: Soğuk Savaş'tan beri en büyük tatbikat
'nun döneminden beri en geniş katılımlı ve adeta bir gövde gösterisini akıllara getiren tatbikat kararı alması ve bu tatbikatı sınırına yakın bir bölgede gerçekleştireceğini duyurması Moskova'nın tepkisine yol açtı. NATO yetkilileri, Norveç'te düzenlenecek Trident Juncture 2018 isimli tatbikatın bu ay sonunda gerçekleceşeceğini ve 31 ülkeden 45 bin askerin, 10 bin kara aracının, 150 uçağın ve 60 geminin tatbikatta boy göstereceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "NATO'nun tüm bu hazırlıkları göz ardı edi lemez. Rusya güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alacak" dedi. Rusya da geçen ay 300 bin asker ile dev bir tatbikat yapmıştı.
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NATO'dan Rusya'ya misilleme: Soğuk Savaş'tan beri en büyük tatbikat
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