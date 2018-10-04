Putin’den ‘Soçi mutabakatı’na övgü

Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Suriye
'deki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye
ile varılan Soçi
mutabakatını, "çok iyi" bir anlaşma olarak niteleyen Putin, "Türk ortaklarımızla dayanışma içinde çalışıyoruz. Soçi mutabakatı sayesinde bölgede kan dökülmesi önlendi. İran'ın da desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçiriyoruz" dedi. ABD'nin, Suriye'de yasa dışı bulunduğunu, BM sözleşmesini ihlal ettiğini söyledi. Başkan Erdoğan ve Putin, 17 Eylül'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması konusunda mutabakata varmıştı. RUSYA'NIN S-300'LERİ SURİYE'YE ULAŞTI
İSRAIL'E ait savaş uçaklarını hedef alan Şam rejiminin yanlışlıkla bir Rus uçağını düşürmesinin ardından Suriye'ye yeni hava savunma sistemi yerleştirme kararı alan Rusya'nın gönderdiği S-300 füzeleri Suriye'ye ulaştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Aydınlatma detektörleri, başlıca algılama sistemleri, kontrol makineleri ve 4 adet fırlatma rampasından oluşan toplam 49 adet ekipmanın sevkiyatı tamamlandı" dedi.