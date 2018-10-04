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Son Dakika: 'nun Japon kızı...

Geçen yıl yaşamını yitiren dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci 'nun, kızı olduğunu iddia eden Mori'nin açtığı babalık davasında karar çıktı. Sekai, Süleymanoğlu'nun kızı olduğu ortaya çıktı

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 11:53
Son Dakika: Naim Süleymanoğlu'nun Japon kızı...

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci 'nun kızı olduğunu iddia eden Mori'nin açtığı babalık davasıkarara bağlandı.

Mahkeme davanın kabulüne karar verdi. Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları katıldı. Saat 11.30'da başlayan ve 10 dakika süren davaya bakan hakim, Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Rapora göre, Sekai Mori'nin DNA eşleşmesine göre yüzde 99.99 ihtimalle Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Mahkeme babalık davasının kabulüne karar verdi.

Naim Süleymanoğlu'nun kayıp kızı bulundu

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Son Dakika: Naim Süleymanoğlu'nun Japon kızı...
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