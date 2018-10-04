Trump, vergi kaçırmakla suçlandı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York
Times (NYT), ABD Başkanı Donald Trump
'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ileri sürdü. NYT'deki haberde ayrıca, Trump'ın ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırma
sına da yardım ettiği savunuldu. Trump'ın babası Fred Trump'ın eski danışmanları ve çalışanları ile mülakatlar yapan gazete, araştırmasında 100 bin sayfadan fazla belgeyi inceledi. İncelemeler sonucunda, Trump'ın babasının milyonlarca usulsüz vergi indirimi almasına yardım ettiği öne sürüldü. Haberde, Trump'ın babasının gayrimenkullerinden kalan miras için vergi ödememek adına kardeşleri ile sahte bir şirket kurduğu ve böylece milyonlarca doları sakladıkları iddia edildi. Trump bu iddiaları "tamamen yanlış" şeklinde değerlendirirken, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da "Trump ailesine karşı yönlendirici haberler "sözleriyle iddiaları reddetti. SORUŞTURULUYOR
New York Vergi Dairesi bu iddiaların araştırıldığını açıkladı. ABC News'e göre, New York Vergi Dairesi, Trump'ın vergi kaçakçılığı yoluyla ailesine milyonlarca dolar kazanç sağladığı iddialarını gözden geçiriyor. 'KRAL SELMAN BİZ OLMADAN İKİ HAFTA DAYANAMAZ'
Önceki günü Missisippi'de taraftarlarına seslenen Trump, Suudi Arabistan
Kralı Selman'ın ABD'nin askeri desteği olmadan iki hafta dayanamayabileceğini öne sürdü. Trump, "Suudi Arabistan'ı koruyoruz. Zengin olduklarını söyleyebilirsiniz ve ben Kral Selman
'ı seviyorum. Ancak ben dedim ki 'Kral seni koruyoruz. Biz olmadan ordada iki hafta bile duramayabilirsin, ordunuz için ödeme yapmalısın" dedi. Al Jazeera konuyla ilgili haberinde Trump'ın petrol piyasasının istikrarını koruma çabalarını ele almak üzere Selman'ı aradığını duyurduğunu anımsattı.