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Times gazetesi 100 binden fazla belgeyi inceledi. ’ın 1990’larda ailesinin milyonlarca dolar sına yardım ettiği ileri sürüldü

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Trump, vergi kaçırmakla suçlandı
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Times (NYT), ABD Başkanı Donald 'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ileri sürdü. NYT'deki haberde ayrıca, Trump'ın ailesinin milyonlarca dolar sına da yardım ettiği savunuldu. Trump'ın babası Fred Trump'ın eski danışmanları ve çalışanları ile mülakatlar yapan gazete, araştırmasında 100 bin sayfadan fazla belgeyi inceledi. İncelemeler sonucunda, Trump'ın babasının milyonlarca usulsüz vergi indirimi almasına yardım ettiği öne sürüldü. Haberde, Trump'ın babasının gayrimenkullerinden kalan miras için vergi ödememek adına kardeşleri ile sahte bir şirket kurduğu ve böylece milyonlarca doları sakladıkları iddia edildi. Trump bu iddiaları "tamamen yanlış" şeklinde değerlendirirken, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da "Trump ailesine karşı yönlendirici haberler "sözleriyle iddiaları reddetti.

SORUŞTURULUYOR
New York Vergi Dairesi bu iddiaların araştırıldığını açıkladı. ABC News'e göre, New York Vergi Dairesi, Trump'ın vergi kaçakçılığı yoluyla ailesine milyonlarca dolar kazanç sağladığı iddialarını gözden geçiriyor.

'KRAL SELMAN BİZ OLMADAN İKİ HAFTA DAYANAMAZ'
Önceki günü Missisippi'de taraftarlarına seslenen Trump, Kralı Selman'ın ABD'nin askeri desteği olmadan iki hafta dayanamayabileceğini öne sürdü. Trump, "Suudi Arabistan'ı koruyoruz. Zengin olduklarını söyleyebilirsiniz ve ben 'ı seviyorum. Ancak ben dedim ki 'Kral seni koruyoruz. Biz olmadan ordada iki hafta bile duramayabilirsin, ordunuz için ödeme yapmalısın" dedi. Al Jazeera konuyla ilgili haberinde Trump'ın petrol piyasasının istikrarını koruma çabalarını ele almak üzere Selman'ı aradığını duyurduğunu anımsattı.
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Trump, vergi kaçırmakla suçlandı
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