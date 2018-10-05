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'den bir skandal hamle daha! 'ya TIR dolusu silahın yanında...

Terör örgütü 'nın uzantısı YPG'ye silah ve mühimmat desteğinde bulunan 'nin son olarak tıbbi destek ve tıbbi lojistik destek vermek için de teröristlerle masaya oturarak bir ön mütabakat imzaladığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 5.10.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 09:43
ABD'den bir skandal hamle daha! PKK'ya TIR dolusu silahın yanında...

Suriye'de terör örgütü YPG'ye silah, mühimmat ve askeri malzeme desteği veren 'nin şimdi de terör örgütüne, tıbbi destek ve tıbbi lojistik destek vermek üzere bir ön mütabakat imzaladığı belirtildi. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/ işgalindeki bölgelere silah, mühimmat ve askeri malzeme sevkiyatına devam ederken, örgütün ABD'li uluslararası sağlık kuruluşlarından tıbbi destek ve tıbbi lojistik destek almak üzere ön mütabakat imzaladığı ortaya çıktı.

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ABD'den bir skandal hamle daha! PKK'ya TIR dolusu silahın yanında...
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