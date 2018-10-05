ABD'den bir skandal hamle daha! PKK'ya TIR dolusu silahın yanında...

Suriye'de terör örgütü YPG'ye silah, mühimmat ve askeri malzeme desteği veren ABD'nin şimdi de terör örgütüne, tıbbi destek ve tıbbi lojistik destek vermek üzere bir ön mütabakat imzaladığı belirtildi. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelere silah, mühimmat ve askeri malzeme sevkiyatına devam ederken, örgütün ABD'li uluslararası sağlık kuruluşlarından tıbbi destek ve tıbbi lojistik destek almak üzere ön mütabakat imzaladığı ortaya çıktı.