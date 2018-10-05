Avusturya, Rabia ve bozkurt işaretlerini yasaklamaya hazırlanıyor

AB ülkelerinden Avusturya'da Sebastian Kurz'un başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, aralarında "rabia, bozkurt ve zafer" işaretlerinin de bulunduğu bir dizi el işaretini yasaklamayı hazırlandığı bildiriliyor.





Amerika'nın Sesi'nin (VOA) Berlin kaynaklı haberinde, "siyasal İslam'la mücadele" kapsamında yurtdışı kökenli imamların sınır dışı edilmesi, bazı camilerin ve Müslüman derneklerin kapatılması yönünde geçen aylarda alınan kararlarla tepkilere neden olan Sebastian Kurz'un başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin "aralarında rabia, bozkurt ve zafer işaretlerinin de bulunduğu bir dizi politik içerikli el işaretini yasaklamayı hedeflediği" belirtiliyor.





YASAK 1 MART'TAN İTİBAREN GEÇENLİ OLACAK



Muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) lideri Başbakan Kurz ve ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache'nın, "dini sembollere karşı olmadıklarına, sadece ülkenin değerlerine aykırı olan sembolleri yasaklayacaklarını" açıklarken, yasağın 1 Mart 2019'dan itibaren geçerli olması öngörüldüğüne dikkat çekiliyor. Haberde, şöyle deniliyor:









YASAK İŞARETE 4 BİN EURO CEZA



VOA, söz konusu işaretlerin sadece kamuya açık alanlarda, örneğin gösterilerde değil, aynı zamanda cami ve kapalı mekanlarda da yasaklanacağı ifade edildiğini anlatırken "Planlanan yasaya göre, işaretleri yapanlar 4 bin Euro para cezası ödeyecek. Suçun ikinci kez tekrarlanması halinde para cezası 10 bin Euro'ya kadar çıkacak" diyor. Haberde şu bilgiler de yansıtılıyor:





"Avusturya hükümeti, geçen Mayıs ayında kamusal alanda tüm vücudu ya da yüzün tamamını kapatan kıyafetlerin giyilmesi yasaklamıştı. Yasağı ihlal edenlere, 1 Ekim'den bu yana 150 Euro para cezası uygulanıyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in kamusal alanda dağıtılmasına da yasak getirildi. Koalisyon hükümeti, 'siyasal ve radikal İslam"a karşı önlemler' kapsamında geçtiğimiz Haziran ayında Diyanet'le bağlantılı 60 imam ve ailelerini sınırdışı etme kararı almıştı. Ayrıca biri Türklere ait yedi caminin faaliyetlerinin durdurulmasına da karar verilmişti."





İŞARET YASAĞININ UYGULANMASI "ZOR OLACAK"





Avusturya'da yapılan yorumlarda ise rabia, bozkurt ve zafer işaretlerine yasakların uygulanmasının zor olacağı belirtilirken şöyle deniliyor:





"Müslümanlar'a yönelik sert kararlar alan hükümetin daha çok siyasi bir mesaj vermeyi hedeflediği savunuluyor. Uygulamanın ifade özgürlüğüyle çelişebileceğine dikkat çekilirken, örneğin zafer işaretinin sadece PKK sempatizanları tarafından değil, spor karşılaşmalarında da kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca yurtdışından gelen bir siyasetçinin söz konusu işaretlerden birini yapması durumunda ne olacağı da tartışılıyor."