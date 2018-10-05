Dünyada 259 kişi selfie kurbanı

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir araştırma, 2011- 2017 arasında dünya genelinde 259 kişinin tehlikeli selfie arayışındayken hayatını kaybettiğini gösterdi.
Araştırmaya göre bu dönemde Türkiye
'de de 5 kişi selfie çekerken yaşamını yitirdi. Araştırmayı yapan kuruluş bu tür ölümlerin engellenmesi için, "selfie'ye yasak alanlar" belirlenmesini önerdi. Boğulma, ulaşımda yaşanan kazalar ve yüksekten düşme, bu 259 ölüm arasında en yaygın olanlar olarak açıklandı.
Temmuzda 19 yaşındaki Avustralyalı Gavin Zimmermann, tepelik bir alanda selfie çekerken düşerek hayatını kaybetmişti. Tomer Frankfurter de ABD
'de bulunan Yosemite Ulusal Parkı'nda 250 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirmişti. YÜZDE 72.5'I ERKEK
Araştırma, selfie kaynaklı ölümlerin en fazla görüldüğü ülkelerin Hindistan
, Rusya
, ABD ve Pakistan
olduğunu ortaya koyuyor. Yaşamını yitirenlerin yüzde 72.5'i de erkek. Yapılan derleme, selfie ölümlerinin sayısının da son yıllarda giderek arttığını ortaya koydu. Buna göre, 2011'de bu kapsamda sadece 3 ölüm yaşanırken, 2016'da sayı 98'e, 2017'de ise 93'e çıktı.