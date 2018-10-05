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Netanyahu rüşvet suçlamasından 12. defa sorgulandı

Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisine yöneltilen birçok rüşvet suçlamasıyla ilgili olarak polis tarafından 12. defa sorgulandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 16:56
Netanyahu rüşvet suçlamasından 12. defa sorgulandı

Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisine yöneltilen birçok rüşvet suçlamasıyla ilgili olarak polis tarafından 12. defa sorgulandı.
Netanyahu, kendisine yöneltilen birçok rüşvet suçlamasıyla ilgili olarak polis tarafından 12. defa sorgulandı. Başbakan Netanyahu'nun eşinin de 2 gün sonra devlet fonlarını suistimal ederek resmi ikametgahına yemek hizmeti almaktan sorgulanacağı kaydedildi.

Netanyahu'nun şu ana kadar kendine atılı herhangi bir suçu işlediğinin kanıtlanamadığı da kaydedildi. Netanyahu, İsrail'in en büyük telekomünikasyon firması olan Bezeq'in hizmet şartnamesine ayrıcalıklar sağlayarak Bezeq'in büyük hissedarı Shaul Elovictch'in sahibi olduğu The Walla haber sitesinde kendisi ve ailesi hakkında olumlu haber yapma anlaşması yapmakla suçlanıyor.

Netanyahu, İsrail hükümetinin 'dan üç denizaltı alması ile ilgili davada şahit olarak dinleniyor.

İsrail polisi bugünkü soruşturmanın sona erdiğini söyledi ancak soruşturma hakkında detay vermedi.
İsrail basını bugünkü soruşturmanın, Netanyahu aleyhindeki rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamasının ilk aşaması olduğunu yazdı.
Netanyahu ve ailesi, finans ve şahsi menfaatler sağlaması karşılığında bir milyon şekel (275 bin dolar) değerinde lüks puro, şampanyalar ve mücevher almakla suçlanıyor.

Netanyahu ikinci bir yolsuzluk davası olarak da, Yediot Aharonot'un kendisi ile ilgili olumlu haber yapma karşılığında, bu gazetenin rakibi İsrael Hayom'un tirajına sınırlama getirmekle suçlanıyor.

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Netanyahu rüşvet suçlamasından 12. defa sorgulandı
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