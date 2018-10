Ruslar duyurdu: ABD engelledi, teslim edemiyoruz

Rus Kommersant Gazetesi, ABD'nin Yaptırımlar Yasası (ABD'nin Muhaliflerine Yaptırımlarla Karşılık Verme Yasası/ Countering the Opponents of the United States through Sanctions /CAATSA) nedeniyle Rusya'nın 11 adet Su-35'i Endonezya'ya teslim etmekte zorlandığını bildirdi.

BANKALARI CEZALANDIRMA TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYA

Daha önce, Endonezya'nın bu ay ilk uçak teslimini alacağı bildirilmişti ancak potansiyel yaptırımlar nedeniyle bu şimdilik mümkün görünmüyor. Anlaşma, ABD'nin anlaşmayı finanse etmek için Endonezya'ya kredi sağlayan ticari bankadan birisini cezalandırabileceği için tehdit altında.

ŞUBAT AYINDAN BERİ BEKLİYORLARDI

Endonezya, Şubat ayında Su-35 filosuna bir sözleşme imzaladı ve bu uçağın ikinci yabancı müşterisi oldu.

MTC alanında bir Kommersant kaynağına göre, Su-35'i satın alma kararının CAATSA'dan çok önce alınmış olmasına rağmen, ABD makamları henüz Endonezya konusunda net bir pozisyon oluşturamadı. Birçok medya kuruluşu ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Kongre'yi "Rusya ile ilişkileri tarihsel olarak geliştirmiş, ancak şimdi Amerikan savunma sistemlerini satın alma ihtimaliyle ABD'ye karşı olan bazı ülkelere karşı yaptırımları yumuşatmaya ikna etmeye çalıştığını" bildirdi. Bu duruş Endonezya, Hindistan ve Vietnam'la ilgiliydi.

TÜRKİYE İÇİN DE ENGELLEME ÇABASINDAYDI

Öte yandan Mattis'in Bakanlığı Kongre'nin Türkiye'ye uygulanmasını istediği F-35'e ilişkin yaptırımlar listesine de karşı durmuştu. Bakanlık, bütçenin onaylanmasından önce verdiği ilk değerlendirme raporunda F-35 ambargosu nedeniyle ABD'nin programının iki yıl gecikmeler yaşayacağını kaydetmişti.engeliyle karşılaştı. - C4Defence