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Rusya Hollanda’nın suçlamalarını propaganda olarak niteledi

, Hollanda ’nın Rusya’ya karşı yönelik suçlamalarını, "aşamalı bir propaganda eylemi" diye nitelendirdi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 10:04
Rusya Hollanda’nın suçlamalarını propaganda olarak niteledi

, Hollanda 'nın Rusya'ya karşı yönelik suçlamalarını, "aşamalı bir propaganda eylemi" diye nitelendirdi.

AÇIKLAMALARINI KİMLERE YÖNLENDİRDİĞİ ANLAŞILMIYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rus vatandaşlarının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne siber saldırı yapmakla suçlandığı açıklamaların kimlere yöneltildiği anlaşılmıyor" denildi.

Bakanlık, Hollanda'nın Rusya'ya karşı yaptığı suçlamaların Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün yaklaşan oturumuyla bağlantılı olduğuna işaret etti.

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Rusya Hollanda’nın suçlamalarını propaganda olarak niteledi
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