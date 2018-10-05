Türkiye’nin Suriye politikası desteklenmeli

Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek temasıyla düzenlenen TRT World Forum etkinliğine katılan Birleşmiş Milletler' Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, dünyaya Türkiye
ve Rusya
'nın çabalarıyla İdlib
konusunda masaya konan mutabakatı destekleme çağrısında bulundu. "İdlib'de olan çok tehlikeli bir andı. Bir tarafta 3 milyon insan bir tarafta 10 bin terörist" diyen De Mistura "Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik ve politik müzakerelerin kombinasyonunu desteklemek şart" ifadelerini kullandı.
"Bölgesel Aktörler ve Orta Doğu'da Değişen Güvenlik Denklemi" başlıklı panelde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Lübnan eski Başbakanı Fouad Siniora ile birlikte konuşan De Mistura "Türkiye cömert bir şekilde 3 milyon kişiye kapılarını açtı. Bazı ülkeler, mültecilerin ülkelerine dönme vaktinin geldiğini ve onlarla ilgili rehabilitasyonun başlaması gerektiğini söylüyor. Ancak bombalamalar devam ederken rehabilitasyon olmaz. Kadınlar, çocuklar, siviller İdlib'de mobilize oldu. 'Biz çocuğuz, terörist değiliz.' diyorlar. Zamanlama çok önemli. İdlib, hiçbir zaman nihai savaş olmamalı, onun yerine siyasi bir süreç için bir fırsat penceresi olmalı" ifadelerini kullandı.
Suriyelilerin, savaşın sona ermesini istediğini aktaran Mistura, "5 milyon mülteci, 3 milyonu burada. 450-500 bin kişi öldürüldü. Kaç kişi yaralandı söylemek bile istemiyorum. Kaç kişi yerinden oldu, kaç kişi acı çekiyor. Artık bunun sonunu istiyorlar, bunun üzerine çalışmak lazım. İhtiyacımız olan güven inşa eden tedbirler. 100 bin kişi var gözaltında bulundurulan, ne oldu bunlara?" diye konuştu. 'AVRUPA REFAHINI KAYBEDEBİLİR'
TRT World Forum'da düzenlenen "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temalı panele katılan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok "Avrupalılar bazı zorlukla kabul edilmiş şeyleri cepte kabul ediyorlar, barış, ekonomik refah gibi. Siyasetçiler olarak, halka bunu açıklamak bizim vazifemiz. Bu unsurlar kaybedilebilir unsurlar. Eğer mücadele etmeyi istemezsek, bu unsurların AB'ye faydaları konusunda insanları ikna edemezsek bunları kaybedebiliriz" dedi.