YPG’ye silah, yerel meclislere müsteşar

Suriye
'de terör örgütü PKK
/PYD-YPG
'yi silah ve mühimmatlarla desteklemeyi sürdüren ABD, yerel meclisler üzerinden de tüm bölgeyi yönetmeye çalışıyor. Bunun için de Türkiye'nin Fırat Kalkanı Bölgesi'nde uyguladığı modele benzer bir çalışma yürütüyor.
Bölgedeki kaynakların aktardığına göre PKK/PYD-YPG'nin kontrolünde oluşturulan yerel meclisleri aslında ABD'nin bölgeye gönderdiği Amerikalı müsteşarlar yönetiyor. Her türlü çalışma onların onayından geçtikten sonra yapılıyor. Kaynaklar, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Bölgesi'nde yaptığı çalışmaları yakından izleyen ABD'nin de benzer uygulamalar yaptığına dikkat çekiyor.