ABD'de Türkiye karşıtı tasarıya vali vetosu

ABD'nin California eyalet meclisinde, Ermeni iddialarının Türkiye tarafından kabul edilmemesi gerekçe gösterilerek sunulan ve kamu çalışanları emeklilik fonlarıyla Türkiye'deki finansal araçlara yatırım yapılmasına yasak öngören yasa tasarısı eyalet valisince veto edildi.

SON AŞAMADAN ONAY ÇIKMADI

Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı California'daki Eyalet Temsilciler Meclisinin Ermeni asıllı üyesi Adrin Nazarian'ın sunduğu tasarı, meclisteki yasal süreçlerden geçti. Ancak tasarının yasalaşması için gereken son aşamada onay çıkmadı.

Tasarı, onay bekleyen tasarıların imzalanması veya veto edilmesi için son gün olan 30 Eylül 2018'de Vali Jerry Brown tarafından veto edildi.

TASARIYI NAZARİAN SUNMUŞTU

1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları temelinde ve bu iddiaların Türkiye tarafından kabul edilmemesi gerekçe gösterilerek hazırlanan tasarı 16 Mart 2017'de California eyalet meclisine sunulmuştu. AB-1597 sayılı tasarı, California eyaleti kamu çalışanlarının emeklilik fonlarınca, Türkiye tarafından piyasaya sunulan veya yönetilen finansal araçlara yatırım yapılmasını yasaklamayı öngörüyordu.

California eyalet meclisine 2015 ve 2016'da da benzer yönde karar tasarıları sunulmuş ancak bunlar Türkiye'nin girişimleri sonucunda eyaletin o yıllara ait yasama takvimi içerisinde Genel Kurul'a getirilememiş ve gündemden düşmüştü.

Meclise 2017 yılında sunulan tasarı ise Genel Kurul'da 1 Haziran 2017 tarihinde kabul edilerek, görüşülmek üzere California Eyalet Senatosuna gönderildi. Senato Kamu Çalışanları ve Emeklilik Komitesinin 10 Temmuz 2017 tarihli toplantısı öncesinde, tasarıyı sunan Eyalet Meclisi üyesi Adrin Nazarian, yeteri kadar destek sağlayamayacağı endişesiyle tasarıyı geri çekti. Nazarian, daha sonra bazı ufak değişikliklerle 11 Haziran 2018'de tasarıyı yeniden komiteye sundu.

VALİ TASARIYI VETO ETTİ

California eyalet meclisinden geçen tasarının yasalaşması için Vali Jerry Brown tarafından imzalanması gerekiyordu. Ancak karar tasarısı, eyalet valisinin onayını bekleyen tasarıların imzalanması veya veto edilmesi için son gün olan 30 Eylül 2018'de Vali Brown tarafından veto edildi.

California yasama sürecine göre valinin vetosunun aşılabilmesi için 60 gün içinde eyalet yasama organının her iki kanadının üçte iki çoğunluğuyla kabul edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, zor da olsa teorik olarak bu olasılığın gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirtiyor ancak Vali Brown'un görev süresince hiçbir vetosunun eyalet yasama organınca aşılamadığını hatırlatıyor.