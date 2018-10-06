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Erdoğan, Macaristan'a gidecek

Türkiye , 'de Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in davetine icabetle bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 11:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidecek

Türkiye , 'de Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in davetine icabetle bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde siyasi, askeri, güvenlik, savunma sanayi, ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal yönleriyle ikili ilişkiler ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, düzensiz göç ve terörizmle mücadele ile iki ülkenin ortak gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası konular görüşülecek.

EN ÜST DÜZEYDEKİ ORTAK İRADENİN BİR GÖSTERGESİ

Söz konusu ziyaret, Macaristan ile stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda iki ülke iş birliğinin ilerletilmesi yönünde en üst düzeydeki ortak iradenin bir göstergesini teşkil edecek.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Orban ile Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını gerçekleştirmesi, İş Forumu'na katılması ve Galiçya Şehitliği'ni ziyaret etmesi öngörülüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidecek
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