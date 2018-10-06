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’ta terör saldırıları: 4 ölü, 18 yaralı

’ın, Felluce, Selahattin ve kentlerinde meydana gelen terör saldırılarında 4 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 12:28
Irak’ta terör saldırıları: 4 ölü, 18 yaralı

'ın, Felluce, Selahattin ve kentlerinde meydana gelen terör saldırılarında 4 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralandı.

Irak'ın, Felluce, Selahattin ve Musul kentlerinde meydana gelen terör saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. İlk saldırı bu sabah Anbar iline bağlı Felluce kentinde meydana geldi. Kent merkezinde park halindeki bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 1'i polis olmak üzere 5 kişi yaralandı. İkinci patlama ise Selahattin iline bağlı Siyinye kentinde meydana geldi. Beyci Petrol Rafinerisi memurlarını taşıyan otobüse yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişinin de yaralandığı bildirildi. Terör örgütü 'tan geri alınan Musul kentinde düzenlenen saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kaynakları, kente bağlı el-Sadiye köyüne baskın yapan DEAŞ militanlarının 3 kişiyi öldürdüğünü ve 1 kişiyi de yanlarına alarak kayıplara karıştıklarını söyledi.
Teröristleri yakalamak için güvenlik güçlerinin bölgede arama başlattığı öğrenildi.

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Irak’ta terör saldırıları: 4 ölü, 18 yaralı
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