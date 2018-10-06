İsrail, Gazze’de katliama devam ediyor

İsrail
askerlerinin, abluka altındaki Gazze
sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde göstericilere açtığı ateş sonucu biri çocuk 3 Filistinli şehit oldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el- Kudra, İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi sonucu 12 yaşındaki Faris es-Sersavi, Mahmud Ebu Seman (24) ve Hüseyin Fethi er-Rakab'ın (28) şehit olduğunu belirtti. Kudra, ayrıca 126 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığını, 7'sinin durumunun ise kritik olduğunu aktardı.