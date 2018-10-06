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SON DAKİKA: 'de patlama; 3 ölü, çok sayıda yaralı

'nin kentinde patlama meydana geldi. , ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 15:23
SON DAKİKA: Azez'de patlama; 3 ölü, çok sayıda yaralı

'nin kentinde patlama meydana geldi. , ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde saat 13.45 sıralarında patlama meydana geldi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Araç tamircilerinin bulunduğu bölgede büyük gürültüyle meydana gelen patlama sonrası her tarafı alevler kapladı. Sebebi bilinmeyen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olanların gelme ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde teyakkuz durumuna geçildi.

Tsunaminin ardından sahile cesetler vurmaya başladı

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SON DAKİKA: Azez'de patlama; 3 ölü, çok sayıda yaralı
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