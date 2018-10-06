Suriye’de büyük restleşme

İsrail
uçaklarının Suriye
'deki İran mevzilerini hedef aldığı sırada Rus uçağını düşürmesi ve 15 Rus askerin ölümüne neden olması, sekiz yıldır kan gölüne dönen Suriye'de milyarlarca dolarlık yeni silahların kullanmasının önünü açtı. Olayın sorumluluğunu İsrail'e yükleyen Moskova yönetimi Suriye'ye S-300 füze savunma sistemleri kurdu.
Moskova'nın bu hamlesine karşı İsrail ise her biri 125 milyon dolara (775 milyon lira) mal olan F-35 savaş uçaklarına bel bağladığını duyurdu. Ordu radyosu Galei Tzahal, Tel Aviv yönetiminin "Suriye'deki yeni gerçekliğe uyum sağlamak için" F-35 kullanımını artıracağını belirtti. İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi de "Biliyorsunuz bizim hayalet uçaklarımız var. O füzeler, bizim uçaklarımızı tespit bile edemez" açıklamasında bulundu. KAĞIT ÜSTÜNDE HAYALET
Satın aldığı 50 adet F-35'ten 8'ini teslim alan İsrail ordusu, şimdiye dek Suriye'de F-15 ve F-16 jetlerini kullanıyordu. Rusya
'nın konuşlandırdığı S-300 sistemi bu uçakları rahatlıkla takip edebilirken SABAH'a konuşan savunma sanayii araştırmacısı Yusuf Akbaba "Kağıt üzerinde F-35'ler, çok yaklaşmadıkları sürece S-300'ler tarafından görülmeden hareket edebilir. Ancak operasyon şartlarında neler olacağı net değil. Daha önce böyle bir karşılaşma oldu mu? Olduysa nasıl sonuçlandığına dair bir veri mevcut değil" dedi. ABD
merkezli "The Drive" sitesi, ABD'nin bölgedeki operasyonlarında radarlardan kaçabilme özelliklerine sahip olan F-22 ve F-16CJ tipi uçaklara güveneceğini yazdı. HİNDİSTAN 5 MİLYAR DOLARA S-400 ALDI
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Yeni Delhi'ye resmi bir ziyaret düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Rusya'nın Hindistan'a S-400 hava savunma sistemi satmasına dair anlaşmayı imzaladı. Hindistan'ın 5 adet S-400 füze sistemi için 5 milyar dolarlık bir anlaşmaya onay verdiği açıklandı.
Türkiye'ye ve Çin'e, Rus silahları almaması için baskıda bulunan ABD, benzer tepkisini Hindistan'a karşı da gösteriyor.