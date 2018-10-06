Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Suudi Prens’ten kaybolan gazeteci için açıklama

’ten kaybolan gazeteci için açıklama

'ın Veliaht Prensi Selman, Suudi arabistan İstanbul Başkonsolosşuğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı için Türk yetkililerin konsolosluğu arama izni verebileceğni iddia etti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2018 09:38
Suudi Prens’ten kaybolan gazeteci için açıklama

'ın Veliaht Prensi, en son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda görülen ve daha sonra haber alınamayan Suudi gazeteci için Türkiye'ye konsolosluğu arama izni vermeye hazır olduklarını duyurdu.

TÜRK YETKİLİLERİN ARAMA YAPMALARINA İZİN VERECEKLERİNİ İDDİA ETTİ

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, en son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda görülen ve daha sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi hakkında açıklamada bulundu. Veliaht Prens, Türk makamlarına son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda arama yapmaları için izin vermeye hazır olduklarını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suudi Prens’ten kaybolan gazeteci için açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN