Suudi Prens’ten kaybolan gazeteci için açıklama

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi, en son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda görülen ve daha sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Türkiye'ye konsolosluğu arama izni vermeye hazır olduklarını duyurdu.

TÜRK YETKİLİLERİN ARAMA YAPMALARINA İZİN VERECEKLERİNİ İDDİA ETTİ

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, en son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda görülen ve daha sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi hakkında açıklamada bulundu. Veliaht Prens, Türk makamlarına son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda arama yapmaları için izin vermeye hazır olduklarını duyurdu.