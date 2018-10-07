Azez’de patlama: 5 ölü 27 yaralı

Suriye
'nin Halep kentine bağlı, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde meydana gelen patlamada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları Kilis'in karşısında bulunan Azez'de saat 13.45'teki patlamaya bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının neden olduğunu söyledi. Araç tamircilerinin ve mazot tankerlerinin bulunduğu bölgedeki patlama sonrası her tarafı alevler kapladı. Mazot tankerlerinin de alev almasıyla birlikte alevler uzun süre söndürülemedi. Etrafa saçılan benzin yüzünden birçok araç da küle döndü. Ev ve dükkânlarda ağır hasar meydana geldi. Yaralılar Azez'deki hastanelere yatırıldı. Yaralananlardan 3'ü Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye gönderilerek Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kilis'e getirilen yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi. Daha çok yaralının gelme ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi'nde teyakkuz durumuna geçildi.
Stratejik öneme sahip Azez, 2012'de Muhaliflerin kontrolüne geçmişti. Ekim 2013'te kenti ele geçiren DEAŞ terör örgütünün Şubat 2014'te çekilmesiyle, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Azez'i geri almıştı.