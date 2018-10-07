Endonezya’da cesetler kıyıya vurmaya başladı

Endonezya
'nın Sulawesi Adası'ndaki deprem
ve tsunami
de hayatını kaybedenlerin sayısı bin 649'a yükseldi. Endonezya Siyaset, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto, geçen hafta cuma meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 2 bin 549 kişinin yaralandığını açıkladı. Wiranto, 652 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Wiranto, Palu ve Dongala'da 152 kişinin enkaz altında olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho önceki gün civar köylerde de bin kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini belirtmişti. Nugroho, şimdiye kadar bin 551 cesedin gömüldüğünü söylemişti. Bölgede, 70 bin 821 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 2 bin 736 okul binasının hasar gördüğü ve 100 binden fazla öğrencinin eğitimi için geçici sınıflar kurulacağı bildirildi. Bölgede 191 bin afetzedenin acil yardıma ihtiyaç duyduğu ve günlük 571 bin litre su gerektiği belirtildi. Felaketin 658 milyon dolarlık hasara yol açtığı kaydedildi. Palu ve Dongala'da kurtarma çalışmalarına 7 binden fazla polis ve asker katılıyor. Morglarda yer kalmadığı için cesetler fotoğraflandıktan sonra toplu mezarlara gömülüyor. ÇALIŞMALAR YETERSİZ
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Endonezya Koordinatörü Bayram Numan Köksal, bin 500'ü aşkın cesedin çıkarıldığını söyledi. Palu'nun neredeyse tamamen yıkıldığını belirten Köksal, "Kurtarma çalışmaları yetersiz. Her geçen gün ümitler tükeniyor. Şehirde elektrik, su ve telefon bağlantısı kısıtlı" dedi. Palu'daki Sosyal Bilgiler öğretmeni Fadli Abdurraşid, depremden bu yana haber alamadığı 37 öğrencisi ve ailelerinin durumundan endişe ediyor. KURTARMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
Endonezya'da, İslam eğitimi üzerine faaliyet gösteren Hidayattulah cemaatine bağlı arama kurtarma ekibinin Palu'daki sorumlusu Ahmet Hamim, tsunamide hayatını kaybedenlerin cesetlerinin sahile vurmaya başladığını söyledi. Hamim, tsunamide denize çekilen cesetlerin sahile vurduğunu ve bazılarının yüzünün tanınmaz halde olduğunu ifade etti. Sahile vurmuş 11 ceset topladıklarını belirten Hamim, 7 gün içinde 100'den fazla cesede ulaştıklarını kaydetti. Hamim, enkaz altından hiç kimseyi sağ çıkaramadıklarını söyledi. Depremin etkili olduğu Palu ve Donggala'da ülkeye ait Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ile yerel ekiplerin yanı sıra yabancı ülkeler ve yerel cemaat ve kurumlara ait arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.