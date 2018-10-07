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Başkanı soruşturma altında

Uluslararası Polis Teşkilatı () Başkanı Hongwei Meng'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındığı açıklandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 20:35 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 20:50
Interpol Başkanı Mıng soruşturma altında

Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Başkanı 'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi.
Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, 'dan Çin'e eylül sonunda gelen Mıng'ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti.

Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

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Stock, Interpol'ün sosyal medya ağları üzerinden kısa bir bildiri yayımladı.

Bildiride, eylül sonunda Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaybolan Başkan Meng'in durumuyla ilgili Çin yönetiminden resmi bir açıklama talebinde bulunulduğu ifade edildi. Interpol Genel Sekreteri Stock, Çin yönetiminden, Başkan'ın durumu hakkında resmi bir yanıt beklediklerini, Meng'in hayatından endişe duyulduğunu vurguladı.

Merkezi 'nın kentinde bulunan Interpol'ün Başkanı Meng'in kayıp olduğu dün duyurulmuş ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Meng'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı ifade edilirken, Meng'in eşi ve çocuklarının Fransız makamlarıyla iletişime geçtiği ve adli polise ifade verdiği belirtilmişti.

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Interpol Başkanı Mıng soruşturma altında
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