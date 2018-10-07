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savaş uçağıyla saldırdı!

Şeridi'ndeki Refah kentinin doğusunda, Gazze- sınırında, ablukanın kırılması ve zorla göç ettirildikleri topraklara geri dönüş hakkının uygulanması için eylem yapan Filistinlilere İsrail savaş uçağı hava saldırısı gerçekleştirdi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 22:05 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 22:06
İsrail savaş uçağıyla saldırdı!

İşgalci ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yanan uçurtma ve balon atan bir gruba hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Vahşi İsrail saldırısından sıcak kareler

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 190'dan fazla Filistinli sivil, İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

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İsrail savaş uçağıyla saldırdı!
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