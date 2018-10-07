Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > New York’ta korkunç kaza: En az 20 ölü

’ta korkunç : En az 20 ölü

ABD’nin eyaletinde düğün limuzini ile bir minibüs yaptı, 20 kişi hayatını kaybetti. Kazanın görgü tanıklarından birisi limuzinin yokuş aşağı çok hızlı gittiğini iddia ederken, diğer görgü tanıkları olayı "korkunç" olarak niteledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 21:29 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 21:48
New York’ta korkunç kaza: En az 20 ölü

Eyalet Polisi, Schoharie ilçesinde bir minibüs ile düğün limuzinin birbirine çaptığını duyurdu.

EN AZ 20 ÖLÜ

Polis yetkilileri da 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, ölen 18 kişinin limuzinin içinde olduğunu bildirdi. Kazanın ardından çevredekiler yardım ederken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

YOKUŞ AŞAĞI...

Bölgeye ulaşan ambulanslarla yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazanın görgü tanıklarından birisi limuzinin yokuş aşağı saatte 100 kilometre hızdan daha hızlı gittiğini iddia ederken, diğer görgü tanıkları kazanın "korkunç" olduğunu söyleyerek açıklama yapmak istemediklerini ifade ettiler.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Polis yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve kazanın nasıl gerçekleştiğini henüz tespit edemediklerini bildirdi.
Kazanın ardından 30 ve 30A numaralı yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
New York’ta korkunç kaza: En az 20 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN