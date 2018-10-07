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Şimdi de Haiti! Haiti'yi 5.9 ile vurdu!

Haiti'de meydana gelen 5,9 büyüklüğünde de en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 7.10.2018 10:04
Şimdi de Haiti! Deprem Haiti'yi 5.9 ile vurdu!

Karayipler'de yer alan Haiti'de meydana gelen 5,9 büyüklüğünde de en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. BBC'nin haberine göre, yetkililer Haiti'nin kuzeyinde meydana gelen depremde en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

ÇOK SAYIDA BİNA ZARAR GÖRDÜ

Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme ve Turtle Adası'nda çok sayıda binanın zarar gördüğü belirtildi.

5,9 ŞİDDETİNDE

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Port-de-Paix kentinin 19 kilometre kuzeybatısı olan 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 11,7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Haiti'de Ocak 2010'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 300 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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Şimdi de Haiti! Deprem Haiti'yi 5.9 ile vurdu!
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