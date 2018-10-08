Avustralya'dan Endonezya’ya ek deprem yardımı

Bakan Payne, yaptığı yazılı açıklamada, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenenlere yaptıkları yardımı artıracaklarını duyurdu.

Yaklaşık 65 bin evin tamamen yıkıldığı veya hasar gördüğü bölgede bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Payne, afetzedelerin ihtiyaçlarına yönelik hazırladıkları 4,5 milyon dolarlık ek yardımla toplam rakamı 10,25 milyon dolara çıkardıklarını söyledi.

Avustralya Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçaklarının halihazırda insani yardım malzemelerinin taşınmasında görev aldığını belirten Payne, ''Bu ek destek, acil ihtiyaçlara cevap vermek, kurtarma çabalarına yardımcı olmak için sağlık ve lojistik yardımların ulaştırılmasını sağlamada kullanılacak.'' dedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Deprem ve ardından 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgalarının vurduğu Dongala ve Palu kentlerinde son gelen bilgilere göre bin 944 kişi hayatını kaybetti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.