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, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasından endişeli

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Genel Sekreter, Suudi gazeteci 'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 23:07
BM, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasından endişeli

Birleşmiş Milletler (), Suudi gazeteci 'nın kaybolmasının son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiğini belirten Dujarric, ''Genel Sekreter, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından son derece endişe duyuyor.'' dedi.

Dujarric, 'da yolsuzlukları araştıran gazeteci Viktoria Marinova'nın öldürülmesi de dahil olmak üzere son dönemde yaşanan gazetecilere yönelik şiddet olaylarının oldukça endişe verici olduğunu ifade etti.

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BM, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasından endişeli
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