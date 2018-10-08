Çin’de gözaltında çıktı, istifa etti

Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) Başkanı Meng Hongwei'nin, ülkesi Çin
'de soruşturma altına alındığı açıklandı. Çin Komünist Partisi
Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve İnterpol Başkanı Meng'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi. İnterpol, 5 Ekim'de, Fransa'dan eylül sonunda Çin'e giden Meng'in kayıp olduğunu ve haber alınamadığı bildirmişti. Dün yapılan açıklamada ise Meng'in, Kasım 2016'da seçildiği İnterpol Başkanlığı görevinden istifa ettiği kaydedildi. AA