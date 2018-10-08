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’de gözaltında çıktı, istifa etti

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Çin’de gözaltında çıktı, istifa etti
Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) Başkanı Meng Hongwei'nin, ülkesi 'de soruşturma altına alındığı açıklandı. Çin Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve İnterpol Başkanı Meng'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi. İnterpol, 5 Ekim'de, Fransa'dan eylül sonunda Çin'e giden Meng'in kayıp olduğunu ve haber alınamadığı bildirmişti. Dün yapılan açıklamada ise Meng'in, Kasım 2016'da seçildiği İnterpol Başkanlığı görevinden istifa ettiği kaydedildi. AA
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Çin’de gözaltında çıktı, istifa etti
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