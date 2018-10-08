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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin simgelerinden Zincir Köprüsü, 'ın ziyareti dolayısıyla Türk ve Macar bayraklarıyla süslendi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 08:04 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 08:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan için her şey hazır!

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in davetine icabetle bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak olan Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın 8-9 Ekim'deki programı dolayısıyla Budapeşte'nin simgelerinden Zincir Köprüsü (Lanchid) Türk ve Macar bayraklarıyla süslendiği görüldü.

Budapeşte 'nden yapılan açıklamada, 'ın geçeceği güzergahlarda güvenlik önlemi dolayısıyla araç park edilemeyeceği ve Zincir Köprüsü ile birçok cadde ve meydanın kapatılacağı bildirildi.

Ziyaret programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ader, Meclis Başkanı Laszlo Köver ve ile bir araya gelecek.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Orban ile Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını yapması, İş Forumu'na katılması ve Galiçya Şehitliği'ni ziyaret etmesi öngörülüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan için her şey hazır!
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