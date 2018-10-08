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Esad fırsatını bulduğu anda 'i vuracağını itiraf etti

ve arasında varılan ve 'de cephe hattının askerden arındırılmasını öngören mutabakatın uygulanmasına başlandığı bildirilirken , mutabakatı "geçici" olarak niteledi.

ANKA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 10:40
Esad fırsatını bulduğu anda İdlib'i vuracağını itiraf etti

Sana haber ajansına göre, Beşşar Esat, Baas Partisi Merkez Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada İdlib konusunda varılan mutabakata değindi.

"BU ŞEHİR HAKİMİYETİMİZE DÖNECEK"

, devletinin "bu şehir veya başkalarının hakimiyeti altında kalan başka Suriye topraklarına yönelik tutumunun açık olduğunu, buraların kendisinin hakimiyetine döneceğini savundu.

"BU GEÇİCİ BİR MUTABAKAT!!!"

Varılan mutabakatın "geçici" bir icraat olduğunu, sahada "çok sayıda kazanç elde ettiğini " öne süren Zalim Esad, "Zafere doğru her adım attığımızda tehlikesi savaştan az olmayan iç meydan okumalarla karşılaşacağız" dedi.

İDLİB MUTABAKATI İLE KAN DURMUŞTU

'nin öncülük ettiği mutabakatı ile büyük bir katliamın önüne geçilmiş ve bu durum tüm dünyada takdirle karşılanmıştı. Esad'ın samimi olmadığını ve zoraki uyduğunu itiraf ettiği bu açıklama sonrasında durumun ne olacağı bilinmiyor.

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Esad fırsatını bulduğu anda İdlib'i vuracağını itiraf etti
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