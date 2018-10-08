Haiti’deki 5.9’luk depremde 11 ölü

Karayipler'de yer alan Haiti'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem
de en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer Haiti'nin kuzeyinde meydana gelen depremde 130 kişinin de yaralandığını kaydetti. Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme ve Turtle adasında çok sayıda binanın zarar gördüğü kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Port-de-Paix kentinin 19 kilometre kuzeybatısı olan 5.9 büyüklüğündeki depremin yerin 11.7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, sivil savunma ekiplerinin deprem bölgesine geldiğini ve depremden etkilenenlere yardım ettiğini açıkladı. Depremin ardından tsunami alarmı verilmediği, bölgenin 2 artçı depremle tekrar sallandığı öğrenildi. Haiti'de Ocak 2010'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 300 bin kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi evsiz kalmıştı.