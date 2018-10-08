Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Haiti'deki deprem'de ölü sayısı 12'ye çıktı

'deki 'de ölü sayısı 12'ye çıktı

Karayipler'de yer alan 'de dün meydana gelen 5,9 büyüklüğünde de ölü sayısı 12'ye yükseldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 09:27
Haiti'deki deprem'de ölü sayısı 12'ye çıktı

Sivil Savunma kurumundan yapılan açıklamaya göre, 'nin kuzeyinde meydana gelen de 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12'ye yükseldi. Port-de-Paix'de 152, Gros-Morne'da da 30 kişi yaralandı. Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme ve Turtle Adası'nda çok sayıda bina zarar gördü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Port-de-Paix kentinin 19 kilometre kuzeybatısı olan 5,9 büyüklüğündeki depremin yerin 11,7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklamıştı.

Haiti'de Ocak 2010'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 300 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Cemal Kaşıkçı kaybında dikkat çeken 'geliş-gidiş'

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Haiti'deki deprem'de ölü sayısı 12'ye çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN