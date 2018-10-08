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n bakandan 'ya tehdidi

'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, 'nın lik başvurusu reddedilen kişileri tarifeli uçak seferleri ile İtalya'ya yollaması durumunda ülkedeki tüm havalimanlarını kapatacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 8.10.2018 16:08
İtalyan bakandan Almanya'ya göçmen tehdidi

Twitter hesabından açıklama yapan Salvini, Berlin ya da Brüksel'deki düzinelerce i izinsiz uçuşlarla 'ya göndermeleri durumunda, çalışır durumda bir havalimanının olmayacağını ifade etti.

"Limanlarımızı kapadığımız gibi havalimanlarımızı da kaparız" diyen Salvini, İtalya'nın geçtiğimiz yaz döneminde göçmen kurtarma gemilerinin ülkenin limanlarına girişini yasakladığını hatırlattı.

Salvini'nin açıklaması, Alman haber ajansı DPA'nın göçmenlik başvurusu reddedilen kişilerin uçakla İtalya'ya gönderileceği haberinin ardından geldi.

DPA'nın haberine göre göçmenleri İtalya'ya taşıyacak ilk uçak bugün ve ikinci uçak 17 Ekim'de 'dan havalanacak. İtalya'ya geri gönderilecek olan göçmenlerin çoğunluğunun, Avrupa Birliği'ne İtalya üzerinden giriş yapan Nijeryalılar'dan oluştuğu bildiriliyor.

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İtalyan bakandan Almanya'ya göçmen tehdidi
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