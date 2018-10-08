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Netanyahu’nun eşi Sara hakim karşısında

Başbakanı ’nun eşi , dolandırıcılıkla yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşına çıktı. Netanyahu, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Giriş Tarihi: 8.10.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 10:34
Netanyahu’nun eşi Sara hakim karşısında

Devlet Başbakanı 'nun eşi , devlet fonlarını hileli bir şekilde kişisel yiyecek ve içecek giderlerinde kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Mahkemenin 13 Kasım'a ertelendiği açıklanırken Sara Netanyahu'nun hakkındaki suçlamaları reddettiği belirtildi.

100 BİN DOLARLIK YEMEK SİPARİŞİ VERMİŞTİ

Sara Netanyahu, Haziran ayında dolandırıcılık ve güven ihlali suçlarından dolayı gözaltına alınmıştı. Sara'nın evinde maaşlı bir aşçının çalışmasına rağmen evinde aşçı bulunmadığını iddia ederek, 100 bin dolarlık hazır yemek sipariş verdiği iddia ediliyor. İddianameye göre, Sara 2010 ve 2013 tarihleri arasından devlet fonunu kullanarak yüzlerce hazır yemek sipariş etmiş.

İsrail'de devlet yöneticilerinin evinde maaşlı bir aşçının bulunması halinde dışarıdan hazır yemek için bütçe kullanmak yasak.

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Netanyahu’nun eşi Sara hakim karşısında
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