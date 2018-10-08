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ile arasında vizesiz rejim başlatılabilir

Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigoriy Karasin, Rusya'nın ile vizesiz rejimi yeniden başlatma ihtimalini gözardı etmediğini, bu duruma iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yokluğunun neden olduğunu söyledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 10:35
Rusya ile Gürcistan arasında vizesiz rejim başlatılabilir

Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigoriy Karasin, Rusya'nın ile vizesiz rejimi yeniden başlatma ihtimalini gözardı etmediğini, bu duruma iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yokluğunun neden olduğunu söyledi.

VİZE REJİMİ CİDDİ ANLAMDA KOLAYLAŞTIRILDI

Karasin, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, 2015 yılında Gürcistan ile vize rejiminin ciddi anlamda kolaylaştırıldığını hatırlatarak, bugün tüm Gürcistan vatandaşlarının Rusya'yı ziyaret için vize alma imkanına sahip olduklarını belirtti.
Karasin, şu şekilde devam etti:

"Karşılıklı olması halinde vizesiz rejimin ileride kaldır��lma ihtimali var. Fakat bunu şimdilik yapmak biraz zor. Çünkü diplomatik ilişkilerin olmaması bu duruma engel oluyor. Aynı zamanda terör ve diğer tehditler, illegal göç sorunu dahil olmak üzere dünyadaki zor durumun da buna etkisi var. Tüm bunları dikkate almamız gerek."

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Rusya ile Gürcistan arasında vizesiz rejim başlatılabilir
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