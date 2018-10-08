Trump’ın tartışmalı adayı yemin etti

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın, Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği, fakat hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle büyük tartışmalara neden olan Yargıç Brett Kavanaugh, Senato oylamasında 48'e karşı 50 'evet' oyunu almayı başardıktan sonra yemin ederek göreve başladı. Ömür boyu ABD Yüksek Mahkemesi hakimi olarak görev yapacak Kavanaugh'un galeibiyetini, Başkan Trump da "YÜCE ADAYIMIZ" Yargıç Brett Kavanaugh'un Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi üyeliğini onayladıkları için ABD Senatosu'nu kutluyorum. Bugün ilerleyen saatlerde atama belgesini imzalayacağım ve o da yemin ederek resmen göreve başlayacak. Çok heyecanlı!" mesajıyla kutladı.