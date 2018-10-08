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Trump'tan dikkat çeken Kim Jong-un açıklaması

ABD Başkanı , Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin "Bakan Pompeo bugün Pyongyang'da Başkan Kim ile çok iyi bir görüşme yapmış" ifadesini kullandı. Trump, "Yakın zamanda başkan Kim ile tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum" diye yazdı.

Giriş Tarihi: 8.10.2018 09:07 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 09:21
Trump'tan dikkat çeken Kim Jong-un açıklaması

Trump, Pyongyang'ta Pompeo ile Kim arasındaki toplantıya ilişkin Twitter hesabından "Bakan Pompeo bugün Pyongyang'da Başkan Kim ile çok iyi bir görüşme yapmış Signgapur Zirvesi'ndeki anlaşmada ilerleme kaydedilmiş. Yakın zamanda başkan Kim ile tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum." paylaşımında bulundu.

Pompeo da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pyongyang'taki görüşmede Singapur Zirvesi'nde varılan anlaşmalar üzerinde ilerlemeye devam ettiklerini kaydetmişti.

Pyongyang ziyaretini tamamlayan Pompeo, daha sonra Güney Kore'nin başkenti Seul'a geçti.? Pompeo, dün Tokyo'da Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından kabul edilmiş, diğer yetkililerle de görüşmüştü.

İKİNCİ BİR ZİRVE YAPILACAĞI DUYURULMUŞTU

ABD Başkanı Trump, geçen ay lideri Kim ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını duyurmuştu.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

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Trump'tan dikkat çeken Kim Jong-un açıklaması
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