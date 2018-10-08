Üç cumhurbaşkanlı seçim

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçim
dün Türkiye saatiyle 07.00 ila 19.00 arasında gerçekleşti. Karmaşık bir siyasi yapıya sahip olan ülkedeki seçmen, üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği için biri Boşnak, biri Sırp ve biri Hırvat olmak üzere üç cumhurbaşkanının yanısıra, Konsey, parlamento ve kanton parlamentolarının üyelerini de seçti. Devlet başkanlığı görevini yerine getirecek üç üye, 8'er ay dönüşümlü olarak toplam 4 yıl süreyle konseye başkanlık edecek. İki dönem boyunca Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği yaptığı için anayasal hakkını dolduran Bakir İzzetbegoviç
'in yerine, partisi SDA (Demokratik Eylem Partisi) Şefik Caferofiç'i aday gösterdi.